Taïwan : le Mali réaffirme son ferme soutien à l'intégrité de la Chine et appelle à la retenue

Le Mali réaffirme son soutien à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République populaire de Chine.



Dans son livre blanc, la Chine assure qu'elle "ne tolérera aucune interférence étrangère à Taiwan".



Début août, la visite de l'élue américaine Nancy Pelosi à Taïwan a ravivé les tensions et dégradé les relations entre Pékin et Washington.