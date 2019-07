Tanger Med fierté du Maroc grâce au Port de Tanger Med II.

Le nouveau Port de Tanger Med II, situé sur le détroit de Gibraltar à la croisée des routes maritimes majeures Est-Ouest et Nord-Sud et reliant l’Asie, l’Europe, les Amériques et l’Afrique, a fait que ce Port de Tanger Med est devenu, grâce à la vision du Roi du Maroc, le plus grand complexe portuaire d'Afrique et de la zone méditerranéenne.



Ce complexe portuaire se situe au carrefour des flux maritimes mondiaux et s'affirme comme un géant du commerce international. C’est pourquoi, suite à l’inauguration du méga projet qu’est Port Tanger Med II par le Prince Héritier Moulay El Hassan, représentant le Roi Mohammed VI, le Maroc consolide sa position en tant que destination la plus attrayante pour les investissements dans la région.



Cette position de leader en Afrique, à la fois en termes de trafics, de modèle de développement et d’intégration industrialo-portuaire, suscite aujourd’hui l’intérêt prononcé de nombreuses autorités portuaires internationales.



De plus, le Complexe Tanger Med, nouveau-né dans les grandes cartes du monde maritime, s’impose comme un hub de référence en termes de flux logistiques et de commerce international et joue un rôle déterminant dans le renforcement de la compétitivité de l’économie marocaine.



Le Port Tanger Med II, motif de fierté pour l’Afrique et l’espace euro-méditerranéen, consolide la position du Maroc en tant que hub des échanges et lui permet de s’intégrer avec assurance à l’économie mondiale qui a besoin de telles infrastructures de qualité.



A noter que cette dynamique du Nord du Maroc, véritable territoire d’opportunités, connaitra très certainement une nouvelle accélération, grâce au nouveau projet ambitieux de la cité Mohammed VI Tanger Tech, dont le développement se fera en parfaite synergie avec les projets portuaires et logistiques de Tanger Med.



Ce projet de cité devrait permettre à terme, ne l’oublions pas, la création de 100 000 nouveaux emplois et l’installation de nombreuses entreprises de renom, opérant dans différents secteurs, ouvrant de multiples opportunités sur un marché africain de plus de 1,2 milliard de consommateurs.



Désormais à quelques encablures de l’Europe, se hausse un territoire fier de sa dynamique de développement économique et sociale, attractif et même d’assurer pleinement son rôle d’acteur dans l’économie mondiale et Tanger Med II est une ambition de grandeur qui va booster le Maroc mais aussi le continent africain.



C’est pourquoi, ce nouveau port de Tanger Med II continue de susciter l’intérêt de de la presse internationale que l’on a pu remarquer avec une nouvelle visite, le 08 juillet 2019, du Port de Tanger Med II de très nombreux journalistes, la troisième depuis son inauguration officielle, le 28 juin 2019, par le Prince Héritier du Maroc Moulay El Hassan.



A remarquer que plus de 200 journalistes ont visité le Port de Tanger Med II depuis son inauguration officielle par le Prince Héritier du Maroc et ce, jusqu’à la date du 08 juillet 2019. Des gens de la presse venus d’Afrique, principalement de Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Soudan, d’Ethiopie et d’Egypte, du Moyen-Orient, dont le Liban, d’Europe, notamment d’Italie, d’Espagne et de France, d’Asie, particulièrement de Chine et d’Inde, et des Amériques, spécialement du Chili et du Canada.

Le projet Tanger Med est une vision du Roi du Maroc pour tout un continent et avec ce projet le Maroc a mis en avant la proximité des marchés européens, les coûts compétitifs de sa main d’œuvre et les avantages fiscaux et douaniers liés aux zones franches.



Le Maroc peut-être pleinement fier de sa dynamique de développement économique et sociale attractive et à même de lui assurer totalement son rôle d’acteur incontournable dans l’économie mondiale.