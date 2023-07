Tanzanie : accord de financement de 300 millions d'euros pour des projets d'infrastructure

Un prêt de 300 millions d'euros sur une facilité de prêt de 500 millions d’euros qui émise par Deutsche Bank AG en faveur du gouvernement tanzanien. La facilité financera plusieurs projets d'infrastructure inscrits au budget 2022/2023 de la Tanzanie et qui cadrent avec la Vision nationale de développement 2025 du pays.



En effet, ATIDI a fourni une couverture globale de sept ans à la Deutsche Bank, assurant le prêteur contre le défaut de paiement par le gouvernement tanzanien de la facilité de prêt accordée au Ministère des finances pour la mise en œuvre de 50 projets d'infrastructure identifiés ainsi que la réhabilitation et la mise en œuvre de nouveaux projets.



Maryam Khosrowshahi, coresponsable de la couverture de l'Afrique, responsable des marchés de capitaux de la dette publique de la zone CEEMEA et présidente de Global SSA à la Deutsche Bank, a déclaré que la banque était fière d'avoir été choisie par la République-Unie de Tanzanie comme partenaire de choix pour cette facilité qui contribuera au financement d'un certain nombre de projets d'infrastructure essentiels dans le pays.



« L'exécution réussie des deux tranches dans un délai relativement court depuis le début de la transaction témoigne de la capacité de la Banque à structurer et exécuter des financements complexes et innovants en Afrique subsaharienne. Nous sommes reconnaissants à ATIDI pour notre étroite coopération, une fois de plus, sur la tranche souscrite », a déclaré Mme Khosrowshahi.



La Tanzanie est l'un des sept pays, avec le Burundi, le Kenya, le Malawi, le Rwanda, l'Ouganda et la Zambie, qui ont fondé ATIDI en 2001, avec pour objectif de mettre en place une entité multilatérale spécialisée, capable de traiter avec autorité les problèmes liés aux risques en Afrique – notamment le risque politique - et d'attirer les investisseurs mondiaux qui, à l'époque, considéraient les marchés africains comme excessivement aléatoires.



Depuis sa création, ATIDI a soutenu la Tanzanie dans des projets d'une valeur totale de plus de 3,5 milliards de dollars US dans des secteurs tels que les services financiers et l'assurance, l'énergie et le gaz, la construction et l'industrie manufacturière.



La valeur des contrats en cours d’ATIDI dans le pays s'élève à 3,5 milliards de dollars US, alors que de nouveaux projets, d’une valeur de plus de 900 millions de dollars US devraient s'y ajouter à court terme.