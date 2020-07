Tanzanie : la Banque africaine de développement contribue à une hausse significative des revenus des producteurs et commerçants des zones rurales

Le Programme d’appui à l’infrastructure de la commercialisation, à l’ajout de la valeur et à la finance rurale ([MIVARF](https://www.afdb.org/fr/documents/tanzanie-programme-dappui-linfrastructure-de-commercialisation-lajout-de-valeur-et-la-finance-rurale-mivarf-rapport-dachevement-de-projet)) (https://bit.ly/2BPPsAp), mis en œuvre en Tanzanie entre 2012 et 2017, a permis aux producteurs… Read more on https://afdb.africa-newsroom.com/press/tanzania-african-development-bank-project-tripled-income...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...