Tchad : à Abéché, sit-in des étudiants de la Faculté des Sciences pour de meilleures conditions d’études

Ce matin, les étudiants de la Faculté des Sciences de l’Université Adam Barka d’Abéché ont observé un sit-in devant les locaux de leur établissement.



Par cette mobilisation pacifique, ils entendent dénoncer la dégradation de leurs conditions d’études, et exiger des réformes urgentes. Au centre des préoccupations des manifestants, se trouve la note circulaire n°12 émise par le ministère de tutelle, fixant les frais d’inscription à 50 000 francs CFA pour les étudiants en régime normal.



Les protestataires estiment que ce montant devrait être directement pris en charge par le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) et non imposé aux étudiants, dont la situation financière est déjà jugée précaire. Autre revendication phare : le paiement des bourses.



Les étudiants réclament plus de 34 mois d’arriérés, dénonçant une situation devenue « intenable » pour beaucoup d’entre eux. Ils appellent les autorités académiques et gouvernementales à trouver rapidement des solutions, afin d’éviter une détérioration du climat social au sein de l’université.



Selon eux, des actions supplémentaires pourraient être envisagées si leurs préoccupations restent sans réponse.