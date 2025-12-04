Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : de nouveaux équipements informatiques et bureautiques pour l’ONAPE


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Décembre 2025



Tchad : de nouveaux équipements informatiques et bureautiques pour l’ONAPE
Ce vendredi 06 décembre 2025, le directeur de l’ONAPE a procédé à la réception de nouveaux équipements informatiques et bureautiques destinés à la salle multimédia.

Ce don, offert par le Projet d’interconnexion du Réseau Électrique du Cameroun et du Tchad (PIRECT), comprend notamment des ordinateurs, des bureaux, du matériel de projection, ainsi que des dispositifs de connexion internet.

À travers cet appui, le PIRECT vise à renforcer les capacités techniques de l’ONAPE, afin d’améliorer l’employabilité des jeunes demandeurs d’emploi et de faciliter leur insertion socio-professionnelle.

Le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a exprimé sa satisfaction et a assuré du bon usage de ces équipements, qui arrivent à un moment opportun pour soutenir l’accompagnement technique des chercheurs d’emploi.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/12/2025

Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer

Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer

N'Djamena : Ngone Saar clôture sa tournée nationale par un concert géant au Stade d’Abena N'Djamena : Ngone Saar clôture sa tournée nationale par un concert géant au Stade d’Abena 05/12/2025

Populaires

Tchad : pourquoi les marchés continuent de brûler à N’Djamena ?

04/12/2025

Tchad : le Salamat lance une riposte intégrée contre la rougeole, la polio et les parasites

04/12/2025

Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole

04/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 04/12/2025 - AEC

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل 02/12/2025 - Mariam Marouf

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter