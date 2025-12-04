Tchad : de nouveaux équipements informatiques et bureautiques pour l’ONAPE

Ce vendredi 06 décembre 2025, le directeur de l’ONAPE a procédé à la réception de nouveaux équipements informatiques et bureautiques destinés à la salle multimédia.



Ce don, offert par le Projet d’interconnexion du Réseau Électrique du Cameroun et du Tchad (PIRECT), comprend notamment des ordinateurs, des bureaux, du matériel de projection, ainsi que des dispositifs de connexion internet.



À travers cet appui, le PIRECT vise à renforcer les capacités techniques de l’ONAPE, afin d’améliorer l’employabilité des jeunes demandeurs d’emploi et de faciliter leur insertion socio-professionnelle.



Le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a exprimé sa satisfaction et a assuré du bon usage de ces équipements, qui arrivent à un moment opportun pour soutenir l’accompagnement technique des chercheurs d’emploi.