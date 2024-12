Tchad : don de 11,5 millions $ pour augmenter la production de riz grâce à l’irrigation à maîtrise totale de l’eau

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement a accordé le 17 décembre 2024 à Abidjan, un don de 11,53 millions de dollars américains au Tchad pour mettre en œuvre le Projet d’appui au développement des infrastructures rurales et de la promotion des chaînes de valeurs agricoles au Tchad (PADIR-CVA).



« Le Tchad, pays sahélien et enclavé, fait face à des défis majeurs, notamment en matière de diversification de son économie, de réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire. Ce projet vise à augmenter la production du riz par l’irrigation pour s’affranchir des aléas climatiques et contribuer à réduire l’insécurité alimentaire au Tchad », a déclaré Claude N’Kodia, responsable pays de la Banque africaine de développement au Tchad



Le projet prévoit l’aménagement d’un périmètre irrigué avec maîtrise totale de l’eau de 240 hectares qui comprend l’installation d’une station de pompage par l’énergie solaire. Il s’agit d’un réseau de transport de l’eau sous pression en PVC, d’un réseau des canaux bétonnés, d’un réseau des pistes longeant les canaux, d’une digue de protection du périmètre, d’un réseau de colature (drain principal et secondaires), ainsi divers ouvrages en bétons armés (ouvrages de prise, de régulation de franchissement).



Le projet prévoit également, l’organisation et renforcement des capacités des producteurs, la promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes et la promotion de chaîne de valeur agricole. Le projet mettra en place des infrastructures socio-économiques pour faciliter la transformation, le stockage et la commercialisation des produits agricoles produits localement.



La population de la province du Mayo-Kebbi Est en sera le principal bénéficiaire.