TCHAD

Tchad : ​Caritas Suisse organise à Sarh une journée d’échange pour faciliter l’accès aux documents d’état civil


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 21 Novembre 2025


Caritas Suisse a organisé, ce vendredi 21 novembre 2025, au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, une journée de communication et d’échange consacrée à la promotion d’un accès sécurisé et accessible aux documents d’état civil pour tous. L’objectif central de cette initiative était de mobiliser les autorités administratives et traditionnelles, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les communautés bénéficiaires et les médias autour d’un enjeu majeur : permettre aux populations — notamment les personnes déplacées, retournées, réfugiées ainsi que les autochtones — d’obtenir plus facilement les documents d’état civil indispensables à l’exercice de leurs droits.


Cette journée a également servi de cadre à la présentation des projets FADECIV (Facilitation de la Délivrance des Documents d’État Civil) et NexSud, deux programmes complémentaires visant à renforcer la gouvernance locale, améliorer les services administratifs et réduire les obstacles auxquels sont confrontées les familles dans leurs démarches civiles.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général provincial du Moyen-Chari, Fidèle Kode Ngolo, en présence de Khastalani Ahmat Khalit, directeur pays adjoint de Caritas Suisse, et de Philippe Chedanne, directeur de l’Agence Française de Développement (AFD).

Dans son intervention, Khastalani Ahmat Khalit a rappelé que le projet FADECIV s’appuie sur les acquis du programme NexSud, notamment en matière d’appui aux communes, d’infrastructures communautaires et de renforcement de la résilience. Selon lui, ces bases sont essentielles pour construire un système d’état civil plus proche des citoyens.

De son côté, Philippe Chedanne a souligné que le développement ne peut réussir que si les populations disposent de documents officiels dans un contexte de paix durable.

Quant au secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kode Ngolo, il a rappelé l’alignement du projet FADECIV sur les priorités nationales et sa vocation à inclure toutes les populations, y compris les plus marginalisées : réfugiés, déplacés internes, nomades et éleveurs transhumants. « L’accès aux documents d’état civil demeure un enjeu fondamental pour lutter contre l’exclusion, renforcer la protection sociale et favoriser l’autonomie des familles », a-t-il précisé.

La journée a été marquée par diverses activités interactives et inclusives, notamment : la présentation des résultats de NexSud et des méthodes adoptées pour renforcer les services d’état civil ; une table ronde sur les droits civils et les enjeux de l’inclusion ; des témoignages poignants de personnes ayant pu régulariser leur situation administrative ; une exposition photo illustrant les transformations vécues au sein des communautés ; ainsi que plusieurs autres activités participatives.

Les participants sont venus d’Europe, de N’Djamena, de Doba, de Koumra et de Sarh.


