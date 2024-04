Tchad : ​La FAO lance un atelier de formation sur les indicateurs agro-hydro-météorologiques à Mao

Organisé dans le cadre du projet "Renforcement de l'alerte précoce à base communautaire pour l'anticipation des aléas climatiques et la sauvegarde des moyens d'existence et la sécurité alimentaire des ménages vulnérables au Tchad", cet atelier est financé par ÉCHO et mis en œuvre par la FAO en collaboration avec le gouvernement tchadien.



Dr Belembaye Tongongar, Chef d'Antenne FAO-Mao, a exprimé sa gratitude envers le gouverneur pour sa présence, soulignant l'importance de cet atelier technique pour la province du Kanem, fréquemment victime d'aléas climatiques. Il a précisé que l'objectif de l'atelier est de former les acteurs étatiques et de la société civile afin de renforcer les mécanismes d'alerte précoce et de suivre l'installation de la saison pluvieuse, notamment dans les zones susceptibles d'être affectées par des sécheresses.



Dans son discours d'ouverture, le Contrôleur Général Issaka Hassane Jogoï a remercié la FAO et ses partenaires pour cette initiative. Il a évoqué les crises alimentaires et nutritionnelles cycliques exacerbées par le changement climatique, qui menacent la production agricole au Tchad. Il a loué l'effort de la FAO visant à promouvoir la protection des moyens d'existence des populations et à renforcer leur résilience climatique.



Pour conclure, le Gouverneur du Kanem a exhorté les participants à tirer pleinement profit de la formation afin de mettre en pratique les connaissances acquises.