Tchad : ​La HAMA appelle les médias à une couverture responsable de la campagne sénatoriale

Le public ait accès à une information libre, complète et véridique.

Tous les candidats bénéficient d’un accès équitable aux médias, dans les mêmes conditions, aussi bien pour l’enregistrement des messages que pour la collecte, le traitement et la diffusion des actualités électorales.

Faire preuve de responsabilité éthique.

Utiliser du matériel professionnel.

Porter de manière visible leurs badges, gilets et insignes.

Se présenter systématiquement à leurs interlocuteurs avant toute couverture.

S’adressant aux journalistes, le Président de la HAMA a insisté sur la nécessité d’assurer une couverture médiatique professionnelle, en respectant les principes d’équité, de pluralisme et d’équilibre de l’information. Il a rappelé que ces principes avaient déjà été édictés par la HAMA lors des élections législatives, communales et provinciales du 29 décembre dernier.Il a exhorté les médias à garantir que :Le Président de la HAMA a également souligné que les coordinations provinciales de l’institution veilleront à l’application stricte des décisions de l’Autorité de Régulation. Elles s’assureront que les médias couvrant ces élections respectent l’ordre de passage des candidats, établi préalablement par tirage au sort.Bien que les élections sénatoriales se déroulent au suffrage universel indirect, elles nécessitent une attention particulière des médias, afin d’informer efficacement le public sur les activités électorales et les programmes des candidats, a-t-il expliqué.La HAMA appelle ainsi les médias à respecter les règles professionnelles d’équité, d’impartialité et d’équilibre à toutes les étapes du processus, depuis la collecte de l’information jusqu’à sa diffusion ou publication.Elle invite également les reporters à :Enfin, la HAMA a exprimé ses remerciements aux médias pour leur rôle fondamental dans la couverture électorale, soulignant qu'aucun incident majeur impliquant un journaliste ou un média n’a été signalé jusqu’à présent.Elle invite les ministres en charge des Armées, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de la campagne pour les élections sénatoriales.