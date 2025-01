Tchad : ​Lancement du tournage du court-métrage « AUBADE À L’AUBE » réalisé par Cyril Danina

Dans son discours de circonstance, le producteur Masbeye Renau a exprimé sa reconnaissance aux hautes autorités, en particulier au Président de la République, le Maréchal du Tchad. Il a souligné que cette initiative, portée par le ministre de la Culture, constitue une première dans l'histoire du cinéma tchadien. Il a également rappelé l'appui précieux de la coopération avec le Maroc, qui a permis de bénéficier d'une postproduction gratuite. « Le ministre a œuvré pour concrétiser cette opportunité, ce qui nous a permis de finaliser nos films au Maroc », a-t-il déclaré.



Le Ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozi Teguile, s'est réjoui d'assister au lancement de l'une des premières initiatives relatives à l’appel à projets soutenu par les plus hautes autorités, notamment celle du Maréchal du Tchad. « Aujourd'hui, cela prouve que le cinéma tchadien a de beaux jours devant lui », a-t-il affirmé.



Il a également rappelé que quatre à cinq films tchadiens ont été retenus au FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou), témoignant ainsi de la révolution en cours dans le secteur des arts au Tchad, en général, et dans celui du cinéma, en particulier.



Le ministre a adressé un message aux cinéastes tchadiens, les encourageant à rester constants dans leurs efforts. « Ils bénéficient du soutien des plus hautes autorités, notamment celui du ministère en charge », a-t-il souligné.



Le clap d’ouverture a été donné en présence du Ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, marquant ainsi le début officiel du tournage de ce projet cinématographique prometteur.