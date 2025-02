Tchad : ​Le Premier ministre Allah Maye Halina présente sa démission

Dans une lettre adressée au Chef de l’État, l’ancien Premier Ministre motive sa décision par le respect de la tradition républicaine, suite à la mise en place officielle de la 4ᵉ législature.



Dans son message, Allah Maye Halina exprime son immense honneur d’avoir servi le pays avec foi, dévouement et patriotisme, sous le leadership affirmé du Président. Il rappelle que son action s’est inscrite dans la mise en œuvre du programme politique pour lequel le peuple tchadien a plébiscité le Maréchal du Tchad lors de l’élection présidentielle du 6 mai 2024.



"Je demeure plus que jamais reconnaissant pour la sublime marque de confiance que vous m'avez accordée et le soutien constant dont j'ai bénéficié dans l'accomplissement de ma mission." a-t-il déclaré.



Il a également adressé sa gratitude aux membres de son gouvernement, soulignant leur engagement dans la conduite des affaires de l’État.



Un engagement toujours présent



Malgré sa démission, Ambassadeur Allah Maye Halina réaffirme sa disponibilité et son engagement à continuer de servir la République avec abnégation, foi et détermination.



"Je me tiens à votre disposition et celle de la République, avec la même volonté et détermination pour servir nos concitoyens."



Sa démission ouvre ainsi la voie à la formation d’un nouveau gouvernement, conformément aux exigences de la 4ᵉ législature récemment instaurée.