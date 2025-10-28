Alwihda Info
TCHAD

Tchad : ​Le coach Simon Ouedraogo à N'Djamena pour une Masterclass le 1er novembre 2025


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 28 Octobre 2025


L’éminent coach en développement personnel burkinabè Simon Ouedraogo a animé, ce mardi 28 octobre 2025, une conférence de presse dans les locaux de M2E École Polytechnique, située dans le quartier Digangali, au 9ᵉ arrondissement de N’Djamena.


En présence du promoteur de l’établissement, Mpy Nangkéré, le coach a annoncé la tenue d’une masterclass autour du thème : « Le succès responsable et durable ». Cette rencontre sera également l’occasion de présenter la vision de M2E École Polytechnique, engagée pour la formation et le leadership des jeunes Africains.

À travers cette session de formation, Simon Ouedraogo ambitionne de redéfinir l’éducation afin de rendre la jeunesse tchadienne et africaine plus utile, autonome et orientée vers l’action, en mettant l’accent sur des enseignements pratiques destinés à lutter contre le sous-emploi.

Lors de sa présentation, le coach a insisté sur la nécessité pour les jeunes de prendre leur destin en main, à travers la création de valeur, l’entrepreneuriat et le leadership.

« Je souhaite qu’à l’issue de cette formation, les jeunes Tchadiens adoptent une nouvelle conscience, différente de celle qu’ils ont déjà, pour développer leur pays en commençant par se développer eux-mêmes », a-t-il déclaré, avant de rappeler qu’« on ne peut pas développer un pays avec des cerveaux sous-développés ».

Le formateur burkinabè a également déploré les comportements et systèmes éducatifs qui freinent l’épanouissement de la jeunesse africaine, appelant à créer des conditions favorables à son développement intellectuel et moral.

Créée en 2022, M2E École Polytechnique forme des ingénieurs et des ouvriers qualifiés dans divers domaines techniques.

La masterclass se tiendra le samedi 1er novembre 2025 à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena. Les tickets d’entrée sont fixés à 30 000 F CFA pour une place standard et 50 000 F CFA pour une place VIP. Une seconde session privée est prévue le 2 novembre, toujours dans la capitale tchadienne.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
