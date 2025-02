Tchad : ​Le ministre du Commerce et de l'Industrie rencontre les opérateurs économiques face à la cherté de la vie

"Avec cet arrêté, il va falloir tenir compte de la marge bénéficiaire qui vous revient. Si, d’un côté, il y a exonération et que, de l’autre, les prix continuent de grimper, alors je ne sais pas comment nous pourrons réussir notre politique en matière de commerce et d’industrie."



"Il y a souvent une flambée des prix à l’approche du Ramadan, une augmentation qui ne se justifie pas. Trouvez le juste milieu, car hausser sciemment les prix, c’est aussi du haram."



Cette rencontre fait suite à l'arrêté pris le 5 février dernier par le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, portant exonération des droits et taxes à l'importation des denrées alimentaires.Ces discussions ont permis aux deux parties d’identifier les mesures nécessaires pour alléger le coût de la vie, particulièrement à l’approche du mois de Ramadan.Le ministre Mathieu Guibolo Fanga a réaffirmé la volonté du gouvernement d’accorder les avantages nécessaires aux opérateurs économiques tout en mobilisant des stratégies d'accompagnement. Il a exhorté les commerçants à répercuter les effets de l'exonération sur les prix du marché afin d’éviter toute flambée injustifiée.Le ministre a également mis en garde les commerçants véreux tentés de violer les règles et a insisté sur la nécessité de respecter une tarification équitable.Le gouvernement entend veiller au strict respect de ces engagements, sous peine de sanctions contre ceux qui chercheraient à tirer profit de la situation au détriment des consommateurs.