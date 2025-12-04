Alwihda Info
TCHAD

Tchad : ​Mongo, une ville asphyxiée par le manque d’électricité et la poussière


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 4 Décembre 2025


La ville de Mongo traverse une période particulièrement difficile, confrontée à de multiples défis qui affectent profondément le quotidien de ses habitants.


Tchad : ​Mongo, une ville asphyxiée par le manque d’électricité et la poussière
Dès la tombée de la nuit, Mongo se transforme en une cité plongée dans l’obscurité totale. L'absence quasi permanente d’électricité paralyse toute activité économique et sociale nocturne. Les rues désertes rappellent davantage un village isolé qu'une ville en plein développement. Cette situation impacte durement le commerce, limite les services et accentue le sentiment d’insécurité chez les riverains, forcés de vivre dans la pénombre.

Si la nuit est dominée par l’obscurité, la journée apporte son lot de désagréments avec la poussière omniprésente. Avec les travaux d’infrastructures, l’absence d’arrosage régulier des voies en chantier demeure le principal reproche formulé par la population.

Aux heures de pointe, notamment vers 17 heures, la situation devient critique. De véritables nuages de poussière enveloppent la ville, réduisant la visibilité à moins de 500 mètres. Les habitants peinent à respirer, les commerçants voient leurs marchandises couvertes de particules, et les déplacements deviennent pénibles, voire dangereux.

Ainsi, les habitants de Mongo se retrouvent pris en étau entre deux fléaux quotidiens : l’obscurité nocturne, qui freine toute activité et met en péril la sécurité, et la pollution diurne, qui menace la santé publique et dégrade considérablement la qualité de vie.

Face à cette situation, la population interpelle les autorités locales afin qu’elles imposent l’arrosage régulier des routes. Elle appelle également à l’accélération des projets d’électrification, indispensables pour sortir la ville de cette longue nuit et relancer son développement socio-économique.


