Tchad : ​Renforcement de la collaboration entre l’ONAPE et les ONG pour l’emploi des jeunes

L’objectif principal de cette réunion était de renforcer le traitement des offres d’emploi et d’optimiser l’utilisation du site web de l’ONAPE. Cette plateforme constitue en effet un outil essentiel pour la diffusion d’informations et la mise en relation entre employeurs et jeunes demandeurs d’emploi. Il est crucial que les ONG soient pleinement impliquées dans ce processus, afin d’assurer une meilleure coordination et un accompagnement efficace des jeunes dans leur insertion professionnelle.



M. Nassouradine Abakar Kessou a également insisté sur l’importance d’améliorer la qualité des services offerts aux jeunes. Cela passe par une structuration plus efficace des informations, une anticipation des besoins du marché du travail, ainsi qu’une formation adéquate des candidats. Les ONG, en tant qu’acteurs de terrain, ont un rôle clé à jouer pour adapter les offres aux compétences disponibles et accompagner les jeunes tout au long de leur parcours vers l’emploi.