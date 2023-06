Tchad : ​à Pala, un candidat victime d'un accident compose le Bac sur son lit dans un centre

Dans un cas particulier, un candidat présentant une fracture de jambe compose ses épreuves sur son lit, aménagé spécialement pour lui dans une salle dédiée. Cet exemple de persévérance et de volonté incarne l'esprit combatif des étudiants tchadiens.



Cette année, quinze centres de composition ont été sélectionnés pour accueillir les 70 candidats de la série C, les 2135 de la série D et les 5379 de la série A4. Le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest a procédé à l'ouverture solennelle des enveloppes contenant les épreuves ce lundi 19 juin 2023, au centre 1 situé dans l'enceinte du Lycée Communal de Pala.



Malgré les circonstances exceptionnelles, la composition se déroule avec fluidité dans les différents départements de la province du Mayo Kebbi Ouest.



Le département de Nanaye à Gagal ne dispose pas de centre de composition. Les candidats de cette zone se déplacent donc depuis plusieurs années jusqu'à Pala pour passer leurs épreuves du baccalauréat.