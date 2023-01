Tchad : ​conflit intercommunautaire à Koundjourou, bilan provisoire de 2 morts et des blessés

Un conflit intercommunautaire a éclaté ce jour au village Dokotchi, situé à environ 15 km de Koundjourou dans la sous-préfecture de Koundjourou, département du Batha Ouest. Les affrontements entre les communautés arabes et kouka ont fait deux morts et plusieurs blessés.



Les forces de sécurité ont été dépêchées sur les lieux pour tenter de ramener le calme et enquêter sur les causes de cet affrontement. Des détails supplémentaires seront fournis dès que possible.