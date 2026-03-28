Tchad : ​des cartes d’identité pour renforcer l’autonomie des femmes rurales

Dans une démarche sociale concrète, la Compagnie Sucrière du Tchad (CST) a mis en place une opération visant à faciliter l’accès des femmes rurales aux documents administratifs. L’objectif principal est de permettre à ces femmes, souvent éloignées des services publics, de mieux exercer leurs droits et de participer pleinement à la vie économique de la province.



Au total, 375 femmes vivant aux alentours des zones d’exploitation de la CST et actives dans les champs ont pu obtenir leur carte nationale d’identité grâce à ce programme financé par l’entreprise.



Pour mener à bien cette initiative, une équipe de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS) s’est déplacée pendant six jours à la Maison de la culture de Gongo 2. Cette opération a permis de réduire les difficultés liées à la distance et au manque d’accès aux services administratifs.



Selon les responsables de la CST, cette démarche vise à renforcer l’inclusion sociale et économique des femmes rurales en leur facilitant l’accès à leurs droits fondamentaux.



Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers la CST pour ce geste salutaire. Elles ont souligné que la carte nationale d’identité représente un outil essentiel, car elles rencontraient depuis longtemps des difficultés pour se procurer ce document administratif de base.