Tchad : ​les agents de l'ONAJES forment un syndicat

L'Office national d'appui à la jeunesse et au sport (ONAJES) a mis sur pied un syndicat dont les responsables ont été installés samedi à la bourse du travail.



Affilié au Syndicat des agents de l'administration générale du Tchad (SAAGET), le syndicat des agents de l'ONAJES a traditionnellement pour mission de "défendre les intérêts matériels et moraux" des agents, tel que l'a rappelé Mahamat Hisseine, le secrétariat national du SAAGET.



Dans cette mission, les embûches sont multiples. "Vous serez traités de tous les noms d'oiseaux", prévient Oumar Djimingar, secrétaire national à l'économie et aux finances de l'Union des syndicats du Tchad, la centrale syndicale à laquelle adhère le SAAGET.



Oumar conseille de "prendre sportivement" les critiques et de s'en tenir aux deux armes syndicales : la grève et la négociation.