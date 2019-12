Tchad : ​les machines à extraction d’huile, un véritable problème d'hygiène

Les graines d’arachide qui servent à l'extraction de l’huile sont pourries, inconsommables et pleines de saletés du fait des insectes qui les détruisent.



Les personnes qui travaillent dans ces usines de transformation sont insalubres, tout comme l’endroit dans lequel ils travaillent. Les machines qu’ils utilisent polluent l’environnement dans lequel elles sont implantées en déversant de l’huile de moteur qui jonche les rues et les caniveaux de la ville. Les déchets après extraction de l’huile dégagent une odeur insupportable. Les habitants résidant près de ces moulins et des endroits où ces déchets sont déversés supportent difficilement cette odeur.