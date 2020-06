Tchad : ​plus d'une vingtaine de personnes arrêtées pour défrichages au Mayo Kebbi Ouest

Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Yacoub Barka, à la tête d'une délégation constituée du délégué provincial de l'environnement, de l'eau et de la pêche du Mayo Kebbi Ouest et du coordinateur national du projet Reconnect, basé à Pala, ont effectué une mission inopinée dans la Réserve de Faune Binder-Léré (RFBL) il y a quelques jours.



La mission est allée constater les dégâts causés sur l'environnement par des individus dans cette aire protégée. Pour le délégué en charge de l'environnement, Wannon Zoudjoné Mahamat, malgré moult sensibilisation dans le cadre de la protection de l'écosystème, des aventuriers se livrent à des défrichement sur des superficies à perte de vue.



Le constat révèle que des centaines d'espèces d'arbres protégés (Karité, Néré...) sont ceinturés et comme si cela ne suffisait pas, des villages ont été également crées dans cette réserve de Faune.



Un acte déploré par le coordinateur du projet Reconnect, Yassine Assafo Ahmat, impliqué dans la conservation des ressources naturelles. Il qualifie cette destruction de désastre. Pour lui, son projet œuvre pour la restauration des écosystèmes dégradés et des corridors écologiques de la province du Mayo Kebbi Ouest mais avec l'allure où vont les dégâts, l'appui des communautés locales n'aura plus de sens. Car rien ne va rester dans la réserve de Faune Binder-Léré.



A l'issue de cette visite, le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Yacoub Barka, a fait arrêter plus d'une vingtaine d'hommes, installés dans cet espace et auteurs des destructions. Ils sont confiés aux services sécuritaires afin de statuer sur leur sort.



Selon les informations, une partie de ces personnes est venue du Cameroun et l'autre est venue de la province du Mayo Kebbi Est.



Pour le moment, mandat est donné aux chefs de villages, sous l'autorité du chef de canton de Lagon, de déloger ces individus dans un bref délai sinon l'autorité de l'État va s'imposer pour préserver cette réserve.



Dans cette réserve de faune, les partenaires tel que l'ONG Noé s'activent pour la création d'un parc national dans le noyau central où vivent beaucoup d'animaux sauvages.