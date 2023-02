Tchad : ​sensibilisation des personnes handicapées du Ouaddaï sur les maladies contagieuses

Cet événement, qui a eu lieu au centre social d'Abéché, a rassemblé une trentaine de participants, principalement des membres du groupement mixte de personnes handicapées d'Abéché, dirigé par le Dr Oumar Markhani Oumar et assisté de Abdelaziz Mahamat.



La responsable du centre social d'Abéché, Zenaba Ndalassoum, et la cheffe du service de personnes handicapées et personnes âgées à la délégation provinciale du genre et de la solidarité Nationale du Ouaddaï, Fatimé Souad Brahim, étaient également présentes.



Le vice-président du groupement mixte, Abdelaziz Ouchar, a déclaré que l'objectif de cette formation était de sensibiliser les participants aux causes, conséquences et mesures préventives de différentes maladies contagieuses, afin de les aider à mieux les comprendre et à prendre les mesures appropriées pour se protéger.