Tchad : ​un éminent membre de la société civile se tourne vers la politique

Accueilli et accepté par le 1er vice-président, Célestin Topona, Alain Didah et ses compagnons ont fait leur entrée dans le monde politique. Célestin Topona a souligné : "En UNDR, il n'y a pas de militants de première ou de dernière heure, tous les militants sont égaux. Alain Didah, à partir de maintenant, vous et votre groupe portez un casque politique et non plus celui de la société civile."



Célestin Topona a appelé les partisans de différentes tendances politiques à mettre fin aux hostilités et à soutenir la transition afin d'aboutir à une paix durable pour tous.



Alain Didah a expliqué les raisons de leur adhésion et a affirmé que rejoindre l'UNDR n'était pas un choix fortuit, mais plutôt une adhésion logique en accord avec leur idéologie.