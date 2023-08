Tchad ; alerte à l'épidémie de Dengue à Abéché, le ministère de la Santé appelle à la vigilance

La Dengue est une maladie transmise par les moustiques infectés par le virus Dengue aux humains. Les symptômes courants incluent une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, des nausées, des vomissements, et parfois des gonflements des ganglions et des éruptions cutanées. Les cas sévères peuvent entraîner des saignements et dans de rares situations, la Dengue peut être mortelle.



Le Ministère appelle les personnes présentant ces symptômes à se rendre dans une formation sanitaire proche pour recevoir des soins. Bien que la plupart des patients se rétablissent en 1 à 2 semaines, il est crucial que les symptômes graves soient traités immédiatement.



Afin de prévenir une flambée de la maladie, le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention a pris des mesures en collaboration avec l'OMS. Celles-ci incluent des réunions de coordination de la riposte, un renforcement de la surveillance épidémiologique et la mise en place d'un plan de riposte à la Dengue.



Le Ministère souligne également l'importance des mesures de prévention individuelles pour éviter d'être piqué par les moustiques transmettant la Dengue, qui sont actifs pendant la journée. Cela inclut l'utilisation de vêtements couvrants, de moustiquaires imprégnées de répulsif et d'écrans anti-insectes sur les fenêtres. En cas de contraction de la maladie, il est recommandé de se reposer, de boire beaucoup de liquides et d'utiliser du paracétamol pour soulager la douleur.



Le Ministère appelle la population à la discipline et au civisme, en mettant en œuvre des pratiques d'hygiène rigoureuses telles que l'utilisation continue des moustiquaires imprégnées et la consultation immédiate d'une formation sanitaire dès les premiers signes.