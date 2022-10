TCHAD Tchad : 1/3 des enfants ne sont pas scolarisés, le risque d'abandon prématuré est élevé à l'école

Alwihda Info | Par Abakar Adoum N'gaye - 16 Octobre 2022



Au Tchad, 1 enfant sur 3 se trouve en dehors du système éducatif tandis que plus de la moitié de ceux qui sont scolarisés risquent de quitter l'école prématurément.





En lien avec la rentrée scolaire 2022-2023, un thème portant sur la problématique de l'accès à l'éducation au Tchad a été abordé par l'Unicef. Deux présentations ont été faites par les experts en la matière : la situation des écoles tchadiennes avec les défis et perspectives pour l'accès à l'éducation et une présentation sur les initiatives développées pour faciliter l'accès à l'éducation.



Face aux 20 journalistes points focaux, Mahamat Seid Farah, secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion Civique et Francis Ndem, chef Éducation à l'Unicef, ont animé un débat sans langue de bois.



Le secrétaire général du ministère a rappelé que depuis les États généraux de l'éducation que le gouvernement a organisé en 1994, rien n'a été fait pour mettre en application les résolutions. "Le soucis est que nous réfléchissons et nous ne mettons pas en œuvre les fruits de nos réflexions", regrette Mahamat Seid Farah. "Le Tchad est un pays avec beaucoup de disparités géographiques, écologiques et climatiques. C'est un seul pays mais avec beaucoup de différences entre les provinces. Toutes ces différences rendent difficile l'accès à l'éducation à tous les enfants, surtout dans les zones les plus reculées. La situation du Tchad au 1er octobre pour toutes les écoles n'est pas commune. On est dans un seul pays mais on a plusieurs rentrée scolaire"

Mahamat Seid Farah estime que l'afflux des réfugiés qui viennent de pays voisins et qui veulent que leurs enfants soient en classe avec nos enfants rend les défis plus immenses. Les défis d'accès à l'éducation sont liés aux infrastructures, aux enseignants et aux effectifs.



Pour palier à tous ces défis, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale invite le gouvernement à augmenter le budget de l'État alloué à l'éducation nationale, mais aussi à améliorer la gestion des Hommes afin de permettre à la direction de ressources humaines de savoir en un clic combien d'instituteurs ou d'enseignants des lycées ont été déployés.



Selon l'Analyse de la situation des enfants du Tchad (Actualisée 2021), l'enseignement fondamental est obligatoire au Tchad pour les enfants de 6 à 15 ans. Les enfants ont le choix d'aller soit à l'école publique soit à l'école privée. Le système éducatif est constitué de différents ordres d'enseignement allant du préscolaire, primaire, secondaire (général ou technique et professionnel) jusqu'à l'enseignement supérieur.



