TCHAD Tchad : 10 ans de prison requis contre des policiers après un décès en garde à vue

L'audience correctionnelle s'est ouverte ce vendredi au Tribunal de grande instance de N'Djamena.



Le procureur de la République a requis une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme, le paiement des dommages-intérêts de 20 millions Francs CFA, ainsi que la condamnation aux dépens à l'encontre des quatre hommes. Ces derniers sont divisés sur la reconnaissance des faits qui leurs sont reprochés.



Le déroulé des évènements semble confus. Pour le commissaire de police et l'agent de l'ANS, la victime a bel et bien subit des tortures mais en leur absence. Un autre policier n'est pas du même avis. La victime aurait été aspergée d'eau sous un robinet. Un policier maintenait ses jambes tandis qu'un autre insérait le tuyau dans sa bouche. Il aurait rendu l'âme quelque minutes après.



Qui a donné l'ordre de torturer le jeune homme ? Les deux OPJ, Ousmane Patcha Kerime et Mahamat Ousmane expliquent que l'ordre venait du commissaire et du chef d'antenne. "Il étaient présents", assure l'un d'eux.



Des poursuites judiciaires abandonnées



L'affaire semble prendre une autre tournure avec l'abandon des poursuites judiciaires contre le commissaire 1er adjoint du CSP n°7, Abdelkerim Hassan Nassour. Cette annonce du chef de race, représentant de la famille du défunt, n'a pas laissé la salle indifférente. Certains soupçonnent des pressions, d'autres un arrangement. Du côté de la famille de la victime, cet abandon des poursuites s'expliquerait par les condoléances qu'ont présentés les proches du commissaire.



Pour sa part, Maître Kagombé, évoque "une pression extérieure sur ce dossier". Il demande l'intervention forcée de l'Etat dans la procédure.



