Tchad : 10 nominations à l'ADETIC

DIRECTION GENERALE:

- Directeur Général : M. KOLDJIMADJI YVE en remplacement de M. ACYL MAHAMAT ACYL ;

- Directeur Général Adjoint : M. SOULEYMANE ADAM KICHINE en remplacement de M. NAIR ABAKAR ;



DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION:

- Directeur : M. MAHAMAT HERY TIERRA en remplacement de Mme WIDAD ABOUBAKAR HISSEIN ;



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:

- Directrice : Mme MARIAM BICHARA ISSA, poste vacant



DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DES TIC:

- Directeur : Dr ZAKI SABIT en remplacement de MAHAMAT SALEH MAHAMAT ;



DIRECTION DES NOMS DE DOMAINES ET DES ADRESSES IP:

- Directeur : M. MAHAMAT HAMIT HAGGAR en remplacement de Mme TOMBOYE BRAHIM MAHAMAT



DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE:

- Directeur : M. AHMAT BARKADEI TOLLY en remplacement de M. ABDELHACK MAHAMAT ;



DIRECTION DU SERVICE UNIVERSEL ET DU SUIVI DES TRAVAUX:

- Directeur : M. ABDELKERIM SOUGOUR BOURIGUE en remplacement de MOUSSA FADOUL ;



DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,:

- Directrice : Mme ASSOUMAL BEASSOUM ADELE, poste vacant ;



DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERNATIONALES:

- Directeur : M. GANDALA ANDRE poste vacant ;