Tchad : 10 nominations à l'ADETIC

DIRECTION GENERALE:
- Directeur Général : M. KOLDJIMADJI YVE en remplacement de M. ACYL MAHAMAT ACYL ;
- Directeur Général Adjoint : M. SOULEYMANE ADAM KICHINE en remplacement de M. NAIR ABAKAR ;
DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION:
- Directeur : M. MAHAMAT HERY TIERRA en remplacement de Mme WIDAD ABOUBAKAR HISSEIN ;
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
- Directrice : Mme MARIAM BICHARA ISSA, poste vacant
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DES TIC:
- Directeur : Dr ZAKI SABIT en remplacement de MAHAMAT SALEH MAHAMAT ;
DIRECTION DES NOMS DE DOMAINES ET DES ADRESSES IP:
- Directeur : M. MAHAMAT HAMIT HAGGAR en remplacement de Mme TOMBOYE BRAHIM MAHAMAT
DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE:
- Directeur : M. AHMAT BARKADEI TOLLY en remplacement de M. ABDELHACK MAHAMAT ;
DIRECTION DU SERVICE UNIVERSEL ET DU SUIVI DES TRAVAUX:
- Directeur : M. ABDELKERIM SOUGOUR BOURIGUE en remplacement de MOUSSA FADOUL ;
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,:
- Directrice : Mme ASSOUMAL BEASSOUM ADELE, poste vacant ;
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERNATIONALES:
- Directeur : M. GANDALA ANDRE poste vacant ;
- Directeur Général : M. KOLDJIMADJI YVE en remplacement de M. ACYL MAHAMAT ACYL ;
- Directeur Général Adjoint : M. SOULEYMANE ADAM KICHINE en remplacement de M. NAIR ABAKAR ;
DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION:
- Directeur : M. MAHAMAT HERY TIERRA en remplacement de Mme WIDAD ABOUBAKAR HISSEIN ;
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
- Directrice : Mme MARIAM BICHARA ISSA, poste vacant
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DES TIC:
- Directeur : Dr ZAKI SABIT en remplacement de MAHAMAT SALEH MAHAMAT ;
DIRECTION DES NOMS DE DOMAINES ET DES ADRESSES IP:
- Directeur : M. MAHAMAT HAMIT HAGGAR en remplacement de Mme TOMBOYE BRAHIM MAHAMAT
DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE:
- Directeur : M. AHMAT BARKADEI TOLLY en remplacement de M. ABDELHACK MAHAMAT ;
DIRECTION DU SERVICE UNIVERSEL ET DU SUIVI DES TRAVAUX:
- Directeur : M. ABDELKERIM SOUGOUR BOURIGUE en remplacement de MOUSSA FADOUL ;
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,:
- Directrice : Mme ASSOUMAL BEASSOUM ADELE, poste vacant ;
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERNATIONALES:
- Directeur : M. GANDALA ANDRE poste vacant ;