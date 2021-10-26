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Tchad : 10 nominations à l'ADETIC


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Octobre 2021


Par décret n°694 du 26 octobre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilités ci-dessous à l’Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC).


Tchad : 10 nominations à l'ADETIC
DIRECTION GENERALE:
- Directeur Général : M. KOLDJIMADJI YVE en remplacement de M. ACYL MAHAMAT ACYL ;
- Directeur Général Adjoint : M. SOULEYMANE ADAM KICHINE en remplacement de M. NAIR ABAKAR ;

DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION:
- Directeur : M. MAHAMAT HERY TIERRA en remplacement de Mme WIDAD ABOUBAKAR HISSEIN ;

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
- Directrice : Mme MARIAM BICHARA ISSA, poste vacant

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DES TIC:
- Directeur : Dr ZAKI SABIT en remplacement de MAHAMAT SALEH MAHAMAT ;

DIRECTION DES NOMS DE DOMAINES ET DES ADRESSES IP:
- Directeur : M. MAHAMAT HAMIT HAGGAR en remplacement de Mme TOMBOYE BRAHIM MAHAMAT

DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE:
- Directeur : M. AHMAT BARKADEI TOLLY en remplacement de M. ABDELHACK MAHAMAT ;

DIRECTION DU SERVICE UNIVERSEL ET DU SUIVI DES TRAVAUX:
- Directeur : M. ABDELKERIM SOUGOUR BOURIGUE en remplacement de MOUSSA FADOUL ;

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,:
- Directrice : Mme ASSOUMAL BEASSOUM ADELE, poste vacant ;

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERNATIONALES:
- Directeur : M. GANDALA ANDRE poste vacant ;
 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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