Tchad : 12 casiers supplémentaires pour la morgue de Moundou

Suite aux besoins exprimés par les usagers de la morgue de l'hôpital provincial de Moundou, la mairie a décidé de leur accorder son attention.



Elle a fait agrandir la morgue en y ajoutant 12 casiers au 8 autres existants, pour les besoins de la cause. Ce qui fait un total de 20 places dans cette morgue.



La réception du bâtiment contenant ces casiers, a lieu ce jeudi 21 mars au sein dudit hôpital. Le 3ème adjoint au président de l'autorité intérimaire de gestion de la commune de Moundou, Aldembaye Clément, a remis officiellement le bâtiment au représentant du délégué provincial à la Santé publique, Mahamat Ahmat Adoum Adjid.



Aldembaye Clément a rappelé dans son discours que la morgue de l'hôpital provincial a été construit sur les fonds propres de la commune, depuis une dizaine d'années. « Mais, nous sommes au regret, souligne-t-il, de remarquer que ses capacités, en terme de conservation de corps sont en dessous de l'attente de la population du Logone Occidental en général, et celle de la ville de Moundou en particulier ».



C'est ce triste constat qui a motivé cette initiative, devait-il ajouter. Il demande aux autorités de l'hôpital de gérer cette morgue dans le respect de l'art, au bénéfice de la population.



Le représentant du délégué provincial à la Santé, Mahamat Ahmat Adoum Adjid, s'est dit fier de recevoir ce joyau architectural qui est offert au moment opportun. Il invite la population à ne plus garder les corps à la maison jusqu'à putréfaction car, les places ont été augmentées et pourront répondre considérablement à la demande.



Les autorités ont également, à l’occasion, offert 7 cartons de cache-nez au corps soignant, notamment de l'hôpital central, du Centre Djénandoum Naason et du Centre chirurgical adventiste. Il faut préciser que le coût global de cette « chambre froide » est estimé à plus de 30 millions de nos francs.