Tchad : 12 fédérations nationales mobilisées pour la Semaine d'excellence sportive

Pendant sept jours, 12 fédérations nationales sportives présenteront des activités dans les différents sites retenus à travers la capitale. Il s'agit de : taekwondo, judo, karaté, lutte, tir à l'arc, athlétisme, basketball, volleyball, handball, boxe, pétanque et futbolNet, détaille le président du comité d'organisation, Bani Gata Ngoulou.



Les meilleurs athlètes et fédérations qui se démarqueront par leur travail, seront primés au cours d'une soirée d'excellence sportive le 17 décembre 2022.



Le Comité olympique et sportif tchadien (COST), dans sa mission associative, ne peut rester en marge des efforts déployés par les plus hautes autorités du pays pour soutenir la promotion et le développement du sport, souligne Bani Gata Ngoulou.



​Le handball et l'athlétisme seront à l'honneur pour le lancement de la semaine d'excellence sportive le 5 décembre 2022 à l'INJS.