Tchad : 12 nominations par décret au secrétariat général du Gouvernement

Le décret n° 791 du 5 juin 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au secrétariat général du Gouvernement.



Cellule de la législation bilingue et des conseils au coordonateur général :

Coordonateur général adjoint chargé des conseils : Assandi Joël



Direction de la législation :

Directeur : Eleké Tchao Inna Indago (poste vacant)

Directeur adjoint : Mouyalbaye Lopez



Direction des études et du suivi :

Directrice : Mme. Taptilo Sidonie (poste vacant)



Direction de la traduction des textes réglementaires et documents officiels :

Directeur adjoint : Mahamat Kadre



Direction de la traduction des textes législatifs :

Directeur : Youssouf Bachar Mahamat



Direction des conseils :

Directrice : Mme. Moudi Kayim Ronayel Lydie

Directeur adjoint : Adam Korme



Direction général de contrôle des marchés publics :

Directeur général : Ali Mardo Djabir



Direction des marchés publics et des travaux :

Directeur : Mahamat Charata Loukoumi



Direction des marchés publics et des prestations intellectuelles :

Directeur : Maye Kedalaye (poste vacant)



Direction du contrôle et du suivi des marchés :

Directrice : Mme. Habiba Monohala Mala (poste vacant)