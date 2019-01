Tchad : 12 officiers élevés au grade de chevalier de l'ordre du mérite

Au terme du décret n° 44 signé le 16 janvier 2019 par le président de la République, plusiuers officiers des forces armées et de sécurité sont nommés au grade de chevalier de l'Ordre du mérite agricole, au titre de la Présidence de la République.



Il s'agit des Lieutenant-colonel Seby Sandal Mahamat Itno, Bichara Sair Mahamat, Hassane Oumar Haroune, des chefs de bataillon Issakha Molo Youssouf, Adam Hamid Koua, des capitaines Issakha Hamid Taguibo, Ali Thom Guino, Brahim Oumar Mahamat, des lieutenants Sebi Youssouf Mana, Bokhit Ibrahim Hisseine, Abdelhakim Haroum Abakar et du sous-lieutenant Rassem Blague Balaye.



L'Ordre du mérite agricole a été créé par un décret du 18 juillet 1961 pour récompenser les services rendus par les agriculteurs, les éleveurs, les pasteurs, les pêcheurs, les exploitants forestiers et autres, qui se sont distingués par leur travail et leurs réalisations. Il récompense aussi les personnes qui ont contribué à la promotion de la société paysanne et des nouvelles méthodes de culture. Il comprend trois grades.