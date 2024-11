Tchad : 12 pays africains unis pour renforcer l'alternance et l'employabilité des jeunes

L'atelier, qui se déroule à l'hôtel Novotel de N'Djamena, est organisé par le Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle (FONAP) en partenariat avec le RAFPRO. Il vise à renforcer les compétences des dirigeants institutionnels et à encourager la promotion de l'alternance dans les dispositifs de formation professionnelle.



Axée sur les contrats de professionnalisation et d’apprentissage, cette session entend fournir aux participants les outils nécessaires pour relever les défis liés à l'adaptation des compétences aux exigences du marché du travail. En mettant l'accent sur l'alternance, l'atelier aspire à mieux préparer les jeunes Africains à intégrer un monde en constante évolution.



Philippe N'Dri, secrétaire permanent du RAFPRO, a ouvert la session en exprimant sa gratitude envers les autorités tchadiennes pour leur hospitalité et leur soutien dans la tenue de cet événement. Selon lui, « l'apprentissage est la clé du développement » et constitue un levier fondamental pour l'émergence des économies africaines.



De son côté, Hamid Yamouda Djorbo, directeur du FONAP et vice-président du RAFPRO, a rappelé l'importance cruciale de l'acquisition de compétences qualifiées pour assurer la prospérité des nations. Il a déclaré : « Sans des compétences robustes et qualifiées, aucun pays ne peut prospérer. »



Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement de la coopération régionale en matière de formation professionnelle. Elle illustre la volonté des pays africains de s'unir pour trouver des solutions adaptées aux défis de l'emploi des jeunes, tout en valorisant le rôle clé de l'alternance et des partenariats public-privé.



L'atelier se poursuivra jusqu'au 22 novembre 2024, avec des échanges d'expériences et des recommandations pour l'amélioration des systèmes de formation professionnelle en Afrique.