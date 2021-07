Tchad : 13 gagnants du jeu concours Ramadan 2021 reçoivent leurs prix à Abéché

Dans son mot de circonstance, le président du comité d'organisation, Mahamat Albakhir Ahmat Idriss, a exprimé toute sa gratitude à tous ceux qui ont apporté leur soutien pour la réussite de cet événement et en particulier à la société Abou Simbil pour avoir financé toutes les dépenses de la cérémonie et la prise en charge des prix aux lauréats.



Le représentant de la société Abou Simbil, Abdelmounim Ahmat Idriss, a fait savoir que son institution intervient toujours dans le domaine de la culture et l'assistance aux nécessiteux. Il a ajouté que la société est prête à consolider son partenariat avec l'ONAMA-Abéché dans le cadre de la formation et la conscientisation de la jeunesse.



Le président de la cérémonie, Ahmat Daoud Adam, a loué le partenariat qui lie son institution et la société Abou Simbil. Il a demandé aux autres opérateurs économiques de se rapprocher de l'ONAMA-Abéché pour pouvoir sponsoriser certaines émissions qui profitent beaucoup plus à la jeunesse.