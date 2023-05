Tchad : 130 élèves reçoivent des kits scolaires à Abéché de la force française et du CRADEL

Le Centre de recherche et d'appui pour le développement local (CRADEL), en collaboration avec la force française basée à Abéché, a remis le 28 avril 2023 des kits scolaires aux élèves issus des familles défavorisées de cinq établissements scolaires de la ville, notamment : l'école Kamina Est, l'école Kamina Centre, Solidarité et l'école du Centre. La remise de ces fournitures scolaires s'est déroulée en présence du commandant de la force française, le colonel Philippe, du coordinateur du CRADEL, Abdelhamid Hassaballah, ainsi que d'autres membres du centre.



La remise de ces kits s'inscrit dans le cadre du projet "Un enfant, un kit scolaire et appui aux enseignants" initié par le Centre de recherche et d'appui pour le développement local et financé par la force française basée à Abéché. Au total, 100 kits scolaires, comprenant des sacs d'écolier garnis de fournitures scolaires, ont été distribués aux élèves de cinq établissements scolaires d'Abéché.



Le chargé de programme du CRADEL, Mbaïoussoum Ferdinand, a expliqué que la remise de ces kits visait à améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants, sans distinction. Il a également ajouté que son organisation œuvrait pour le développement de l'éducation à l'échelle nationale.



Le commandant de la force française basée à Abéché, le colonel Philippe, s'est dit totalement satisfait et a encouragé le CRADEL pour son combat dans l'amélioration du système éducatif tchadien. Les appréciations reçues des parents des élèves et des enseignants des écoles visitées ont souligné que ce projet de distribution des kits scolaires avait considérablement amélioré la situation des élèves et soulagé les parents défavorisés.