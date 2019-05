Tchad : 14 centres de formation professionnelle bientôt construits

Le ministère de la Formation professionnelle et des Petits Métiers et la société autrichienne « Education Projects » ont signé ce mardi 7 mai, un accord de partenariat pour la construction, la réhabilitation et l’équipement de 14 centres de formation aux métiers de l’enseignement technique.Les centres permettront de former et d'encadrer des jeunes aux techniques des différents métiers, sur tout le territoire."Mettons l'accent non seulement sur les diplômes du secondaire ou de l'université, mais aussi sur les petits métiers nécessaires dans chaque économie en développement et développée", a déclaré Dr. Wolfgang Groeger, directeur général de la société AEP."La signature du mémorandum d'accord de projet qui nous réunit est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé depuis plus d'un an entre les responsables de mon département et ceux de l'entreprise AEP lors du forum de concertation des investisseurs privés sur le Tchad dans le cadre du financement du PND 2017-2021", a souligné Madjidian Padja Ruth, ministre de la Formation professionnelle et des Petits Métiers.Le délai d'exécution du projet est fixé à 12 mois, selon le calendrier prévisionnel.Le retard du Tchad en matière de formation professionnelle est palpable et pèse sur l'économie et le chômage des jeunes diplômés. En février dernier , le ministère de la Formation professionnelle et des Petits Métiers a élaboré, avec le soutien technique d'experts marocains, un document stratégique visant à mettre en place une politique efficace en matière de formation professionnelle.