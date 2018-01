Tchad : 143 personnes interpellées, 4 policiers blessés

Quelques heurts ont éclatés ce lundi dans la capitale entre des jeunes et la police suite à l'appel à la journée sans engins lancée par les transporteurs. Des jeunes sont sortis dans les rues et ont brûlé des pneus.



Au total, 143 personnes ont été interpellées, parmi-eux figure 64 élèves mineurs, selon le porte-parole de la police nationale à Alwihda Info. "67 sont des délinquants et 64 sont des élèves. 12 sont des conducteurs de mini-bus et taxis", a précisé Paul Manga.



Quant aux dégâts, 10 véhicules ont été endommagés, 4 de la police et 6 appartenant à des particuliers. 4 policiers ont été blessés, a relevé ce soir le porte-parole de la police à Alwihda Info.



"Les personnes interpellées sont à la disposition de la police judiciaire pour nécessité d'enquête. Le motif est le trouble à l'ordre public et la destruction des biens publics et privés. L'enquête va situer qui est impliqué ou non", selon l'officier de police.



La police estime ne pas connaitre le motif exact de la manifestation spontanée des jeunes. Selon elle, nombre d'entre-eux ont suivi la masse, sans raisons. "Au niveau des étudiants, la reprise est effective. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit encore retenir les élèves. On ne connait même pas le motif de leur manifestation. Leur place c'est dans les classes et non sur la voie publique", a conclu le porte-parole de la police nationale, Paul Manga.