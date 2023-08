Tchad : 145 producteurs du département du Kanem-Sud bénéficient du crédit agricole de l'ONAPE

Un total de 145 bénéficiaires ont reçu une somme totale de 18 200 000 FCFA, répartie dans sept cantons sur les neuf que compte le département.



Dans son discours de bienvenue, Oumar Sougui Salim, le chef d'antenne ONAPE de Mao, a exprimé sa gratitude envers les autorités pour leur soutien et a expliqué les objectifs et la mission de l'ONAPE à l'assistance. Il a souligné que ce crédit est sans intérêt et que les bénéficiaires le rembourseront en temps voulu pour soutenir d'autres projets.



Dans son allocution de lancement, Fougou Alifa Zezerti, préfet du département du Kanem-Sud, a exprimé sa reconnaissance envers l'ONAPE pour son appui aux jeunes, en particulier les producteurs et productrices, pour la promotion de l'emploi. Il a rappelé que le gouvernement de la République du Tchad maintient une politique d'emploi, d'où la création de l'ONAPE sous la tutelle du ministère de la fonction publique. Il a également exhorté les bénéficiaires à utiliser judicieusement cet appui en augmentant la production agricole dans le département du Kanem-Sud pour lutter contre l'insécurité alimentaire.



La cérémonie s'est conclue par la remise des fonds à quelques bénéficiaires et la prise d'une photo de groupe.