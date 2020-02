Tchad : 15 ans de prison pour le viol d'une fille de 4 ans

La session criminelle de la Cour d'appel de N'Djamena se poursuit dans la capitale, près d'une semaine après son ouverture, avec l'examen des 75 dossiers dont 45 affaires de viols par les juges.



Jeudi, les juges se sont penchés sur une affaire de viol par un boutiquier d'une fillette de quatre ans. Reconnu coupable, l'homme a été condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende de six millions Francs CFA. Il devra verser cette somme à la partie civile, à titre de dommages et intérêts.



Selon le procureur général, Mouhtar Abdelhakim Doutoum, les affaires de viols sont "traitées en priorité avec une attention particulière."



Sept dossiers concernent des cas d'assassinat, neuf dossiers sont liés à des associations de malfaiteurs, un dossier de vol aggravé, et un dossier d'infraction liée au terrorisme.



La session criminelle de la Cour d'appel de N'Djamena prend fin le 14 février 2020.