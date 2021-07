Tchad : 15 partis alliés du MPS lancent le « Regroupement des partis de droite »

Alliés au MPS (parti au pouvoir), ces partis politiques ont annoncé ce mercredi, la création au sein de leur alliance politique d'une entité dénommée Regroupement des partis de droite (RPD). Le coordonnateur et porte-parole en est le Pr Mahamat Anadif Youssouf, alors que le bureau du RPD est composé de 12 membres.



« La création du RPD n'entachera en rien le protocole d'accord qui lie les partis politiques au MPS, mais renforcera au contraire davantage, les liens de coopération pour plus d'efficacité », assure le Pr Mahamat Anadif Youssouf.



Ce dernier lance un appel à tous les Tchadiens de l'intérieur et ceux de la diaspora, notamment les exilés et les politico-militaires, que « l'heure de faire la paix a sonné ». Le RPD soutient le Conseil militaire de transition (CMT) et la tenue du dialogue national inclusif. Il salue l'engagement de la France pour son soutien budgétaire au Tchad et l'invite à soutenir davantage les décisions de la transition.