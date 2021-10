Tchad : 154 agents vaccinateurs mobilisés contre la poliomyélite au Borkou

Dr. Saleh Koreï, délégué sanitaire provincial du Borkou, a indiqué que la poliomyélite est une terrible maladie car elle paralyse et tue les enfants. Il a souligné que la lutte contre cette maladie concerne tout le monde et n'est pas le seul apanage du ministère de la Santé publique.



Les autorités administratives, civiles, les leaders religieux et chefs traditionnels et les parents doivent conjuguer leurs efforts pour la gestion des cas de refus afin que la campagne de vaccination soit une réussite.



Lançant officiellement la campagne de vaccination contre la poliomyélite, le secrétaire général de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques, a exhorté les 154 vaccinateurs et les 59 volontaires à effectuer leur travail à travers les différents quartiers de la ville ainsi qu'en périphérie.



Pargue Dieudonné Jacques a demande l'implication des chefs des quartiers et des parents de faciliter la tâche aux agents vaccinateurs qui vont sillonner de porte en porte pour la vaccination.



Les agents vaccinateurs sont invités également à atteindre les enfants des confins de la province.