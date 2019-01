Tchad : 1566 Mds Fcfa du PND mobilisés sur les 3905 Mds Fcfa annoncés

Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne a fait le point sur la mise en oeuvre et les perspectives du Plan nationale de développement (PND) 2017-2021, au cours du premier conseil des ministres de l'année ce jeudi 24 janvier.



Le ministre a présenté l’état de mise en œuvre qui s’avère satisfaisant tout en relevant la faible appropriation du PND dans les chefs lieux des provinces.



Le total cumulé du financement du PND mobilisé à ce jour est de 1566 milliards de Francs CFA, ce qui représente 40% sur les 3905 milliards de Francs CFA promis. Toutefois, des mesures concrètes et des restructurations sont envisagées pour y remédier.



Sur les 635 projets prévus, 189 sont réalisés, tandis que 446 projets ne sont pas encore réalisés. Les difficultés de mobilisation des finances pour le secteur privé, la faiblesse de suivi, d'évaluation et du contrôle de mise en oeuvre des réformes, la tension sociale, l'insécurité au Sahel sont autant de maux qui freinent l'évolution des programmes.



Le ministère de l'économie et de la Planification du développement mise notamment sur une accélération des études de faisabilité des projets afin de concrétiser la mobilisation des financements.



"Il a été constaté que les goulots d'étranglement de la mise en oeuvre du PND que sont l'absence d'études de faisabilité mais aussi l'amélioration du climat des affaires, autant que le renforcement de la mobilisation des partenaires, restent des défis à relever", a expliqué le ministre Issa Doubragne en novembre dernier.