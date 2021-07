Tchad : 16 jeunes en partance pour la Libye appréhendés

Seize jeunes dont un mineur qui tentaient de se rendre en Libye ont été appréhendés par la légion n° 12 de gendarmerie du Batha. Ils ont été présentés mercredi à la presse, en présence des autorités de la province du Batha.



Mahamat Ourdi, procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Ati, a déclaré que "c'est un phénomène récurrent dans la province du Batha". Les jeunes sont mis à la disposition de la brigade de recherche qui a les auditionner, sur procès-verbal avant qu'ils soient déférés au parquet.



Djimta Bergon, gouverneur de la province du Batha, a remercie la légion n°12 de la gendarmerie pour le travail abattu et leur a demandé de poursuivre la traque de ceux qui tentent de se rendre illégalement en Libye.



Il a ajouté que ces jeunes quittent clandestinement pour aller vers cette direction inconnue et rencontrent des problèmes, qui sont entre autres l'esclavage et la rébellion.



Le gouverneur Djimta Dergon a pris des mesures fermes pour toute personne mineure, qui se déplace vers un autre pays sans autorisation des parents. "Il n'y aura pas de tolérance et tous les complices seront sanctionnés conformément à la loi".