Tchad : 16 nominations au ministère des Finances et du Budget

Au terme du décret n° 1761 du Chef de l’Etat signé le mardi 6 novembre 2018, plusieurs personnalités sont nommées à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget.



Cabinet du ministre :

Directeur de cabinet : Loukman Moustapha Hissein



Conseiller : Akouna Kasser



Cabinet du secrétaire d'Etat au ministère des Finances et du Budget :

Directeur de cabinet : Tidjani Abderaman Doutoum (poste vacant)



Direction du contrôle financier :

Directeur du contrôle financier adjoint : Abdelhamid Souleymane



Secrétariat technique du PAMFIP :

Coordonateur : Béchir Beysaer

Adjoint : Abakar Saleh Zene



Direction générale du trésor et de la comptabilité :

Directeur général adjoint : Abdelkérim Lagrey



Direction de la dette :

Directeur : Abdelsalam Ahmat

Adjoint : Mahamat Ahmat Ali



Inspection nationale des assurances :

Directeur : Barradine Hakim Bakhit

Adjoint : Mahamat Issakha Haroun



Direction des affaires financières, monétaires et de la supervision des établissements de micro-finances :

Directeur : Moustapha Mahamat Moustapha

Adjointe : Tahani Mahamat Hassan



Direction de l'ordonnancement :

Directeur : Outhman Nguena



Direction de la solde :

Directeur : Aliffi Ramia

Adjoint : Mahamat Nour Chaltout