Tchad : 17 jeunes orpailleurs remis à leurs parents à Ati

Le maire de la ville d'Ati a reçu aujourd'hui 17 jeunes orpailleurs qui ont été acheminés par la Croix Rouge de la province de Bourkou pour une réunification avec leurs familles respectives. C'est le 4ème groupe de jeunes orpailleurs qui est arrivé à Ati.



Avant d'inviter les parents à récupérer leurs enfants, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a remercié une fois de plus l'UNICEF et la Croix Rouge de la province de Bourkou pour leur acte humanitaire et salutaire.



Abakar Moussa Kaïdallah de poursuivre que la commune d'Ati reste disposée à accueillir ces jeunes pour les orienter vers leurs parents et mener des activités afin d'éviter les aventures à conséquences.



Le maire demande aux parents de prodiguer des conseils à leurs progéniture pour que la route soit barrée à cette immigration clandestine.