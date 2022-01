Tchad : 1703 élèves policiers formés en techniques de conduite automobile

Souleymane Abakar Adam a rappelé aux récipiendaires qu'ils sont formés pour servir sans discrimination. Il a exigé la loyauté, l'abnégation, le dévouement et le respect absolu des droits humains pour rétablir la confiance entre la police et la population.



"Votre mission principale est de garantir la paix et la sécurité de la population car à l'issue de cette formation vous devez être des agents promoteurs de la valeur républicaine et démocratique, vu toutes les connaissances que vous avez acquises", a conclu le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration.