Tchad : 18 nouveaux diplômés de l'ENA Niger prêts à servir l'Administration publique tchadienne

Cette cérémonie a été empreinte de solennité et a vu la graduation de divers professionnels prometteurs, originaires du pays de Toumaï, dans les domaines cruciaux de l’administration publique :



Deux (2) Administrateurs Civils ;

Quatre (4) Inspecteurs Centraux de la Douane ;

Neuf (9) Inspecteurs Centraux des Impôts ;

Deux (2) Inspecteurs Centraux de la Finance et du Trésor ; et

Un (1) Inspecteur du Travail et des Lois Sociales.



Ces diplômés, provenant de divers horizons, apportent avec eux une richesse de connaissances et d’expériences qui promettent de façonner positivement le paysage administratif du Tchad. Leur passage fructueux à l’ENA/Niger témoigne de leur engagement envers l’excellence et la détermination à exceller dans leurs futurs rôles.



Ces nouveaux énarques tchadiens sont maintenant prêts à relever les défis complexes qui les attendent dans le monde de l’administration publique. Ils sont équipés d’une solide base académique, d’une compréhension approfondie des mécanismes administratifs et d’une passion pour servir leur nation.



Le Directeur de l’ENA/Niger, ainsi que l’ensemble du corps professoral, a félicité chaleureusement ces diplômés pour leurs réalisations remarquables et les a encouragés à mettre en pratique les enseignements acquis.



Cet accomplissement est un jalon crucial dans la carrière socioprofessionnelle des énarques tchadiens. Il démontre leur engagement envers l’amélioration constante et leur désir de contribuer activement au développement et à la prospérité de leur pays.



Nous félicitons tous les diplômés et leur souhaitons un futur rempli de succès et d’accomplissements dans leurs rôles respectifs au service de leur nation et de leur peuple.