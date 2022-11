Tchad : 18 porteuses de projets formées en plan d’affaires et mobilisation des ressources

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet d’appui au développement de l’entrepreneuriat féminin et à l’expérimentation des solutions à fort impact communautaire.



​Le consultant du PNUD, Kila Roskem, a souligné que cet atelier va permettre à ces jeunes filles d’appliquer les Objectifs de développement durable (ODD) dans leurs activités génératrices de revenus. Ceci dans l’optique de promouvoir le développement socio-économique à travers l’approche genre, innovation et accompagnement des affaires.



Kila Roskem a précisé aussi que cet atelier qui prendra fin le 9 novembre prochain va permettre aux différentes participantes de se familiariser aux sous-thèmes tels que : « leadership féminin » et « entreprenariat digital ».



Les participantes viennent de N'Djamena, du Mayo-Kebbi, des deux Logones, du Mandoul et du Moyen-Chari.