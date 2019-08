Tchad : 19 établissements fermés par les autorités

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a suspendu lundi, 19 établissements d'enseignement privé du supérieur. Les établissements visés sont définitivement fermés, selon un arrêté du ministre David Houdeingar.



Parmi les établissements figure plusieurs Instituts et écoles privées situés à N'Djamena.



Les motifs invoqués sont la cessation d'activité, l'insuffisance et/ou inexistance des infrastructures et équipements pédagogiques, l'absence totale de corps enseignant permanent, le non respect des textes réglementaires et le faux et usage de faux.



Les établissements concernés ne peuvent plus recruter de nouveaux étudiants à partir de l'année académique 2019-2020, et disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification, pour dépsoer auprès de l'ONECS, tous les procès verbaux des délibérations des examens de fin d'année depuis leur création.