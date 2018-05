Tchad : 1er mai, les recommandations des travailleurs pour la bonne gouvernance

Le Tchad comme les autre pays du monde a célébré hier, 1 mai, la fête du travail. Plusieurs manifestations ont été organisées par les différentes formations syndicales. Les militants travailleurs et travailleuses de l'UST se sont donnés rendez-vous au stade omnisport pour cette célébration en présence du ministre de la fonction publique et du travail. Le passage des différents agents des institutions publiques et privées affiliées a l'Union syndicale du Tchad, fut l'un des temps forts de cette journée.



Le thème retenu pour la célébration du 1 mai est révélateur, d'après le président de l'UST, Michel Barka car, pour lui, le syndicat joue un rôle de catalyseur dans la résolution des crises sociales au Tchad.



Afin de permettre la consolidation de la bonne gouvernance au Tchad, l'UST recommande, entre autres, l'audit de tous les diplômes des agents de l'Etat, l'amélioration des conditions de travail des agents de l'Etat, l'intégration des jeunes à la fonction publique, et ne plus faire la grâce aux détourneurs des biens publics à l'heure de la quatrième République. Ecoutant attentivement ces recommandations, le ministre du travail et de la fonctions publique Mahamat Moukhtar Ali a souligné que l'UST reste et demeure un partenaire incontournable du gouvernement.



"Notre présence a vos côtés traduit la ferme volonté du gouvernement de vous associer en tant que partenaire social dans la marche de notre pays. Nous avons toujours affirmé que l'UST était un partenaire et non un adversaire.



Le syndicat national des professionnels de l'éducation du Tchad affilié à l'UST s'est réuni à la bourse du travail pour une rencontre d'échange sur le thème de cette journée.